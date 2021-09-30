Bağımlılıktan kurtuldu, bırakmak isteyene örnek olmak istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağımlılıktan kurtuldu, bırakmak isteyene örnek olmak istiyor

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel
Bağımlılıktan kurtuldu, bırakmak isteyene örnek olmak istiyor

ANTALYA'da yaşayan İ.K. (28), lise yıllarında arkadaş çevresinin dayatmasıyla başladığı uyuşturucudan kurtulmak için büyük uğraş verdi.

ANTALYA'da yaşayan İ.K. (28), lise yıllarında arkadaş çevresinin dayatmasıyla başladığı uyuşturucudan kurtulmak için büyük uğraş verdi. Ailesine ve kendisine daha fazla zarar vermek istemediği için 2 yıl önce tedaviye başlayan İ.K., hayalindeki işi yapmak ve uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere de örnek olmak istiyor.

Korkuteli ilçesinde yaşayan İ.K., 16 yaşında arkadaşlarının etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başladı. Zaman içerisinde farklı uyuşturucu türlerini deneyen İ.K., bağımlılığı nedeniyle işine devam edemez hale geldi. Ailesinin durumu öğrenmesi de İ.K.'yi uyuşturucu kullanmaktan vazgeçiremedi. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen ailesi İ.K.'yi yalnız bırakmayarak destek olmaya devam etti.

İ.K. bir süre sonra sosyal çevresinden ve ailesinden koptu. İşine devam edemeyen ve ailesine zarar vermeye başladığını düşünen İ.K., ailesinin 'Tedavi ol' çağrısına olumlu cevap verdi. İ.K., bağımlılıktan kurtulmak için deri altına koyulan çip tedavisine başladı. Yaşama geri dönmek için çabalayan İ.K., 2 yıldır tedavisi devam ederken bir iş yerinde de garsonluk yapmaya başladı.

Hayalindeki iş olan otobüs şoförlüğü için ehliyetini D sınıfına yükseltmek isteyen İ.K., bu kez de başka bir engelle karşılaştı. Daha önce uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunan İ.K., bu nedenle ehliyetini yükseltemedi. 2 yıldır uyuşturucu kullanmayan İ.K., şimdi istediği işi yapabilmek ve uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere örnek olmak istiyor.

Uyuşturucudan kurtulduğunu ailesine ve arkadaşlarına kanıtlamak istediğini söyleyen İ.K., "7-8 yıl kadar kullandım, ardından madde bağımlılığı tedavisi gördüm. Daha kötü yollara gittiğini fark edince bırakmaya karar verdim. 2 yıldır çip tedavisi görüyorum ve kullanmıyorum. Hayalim otobüs şoförlüğü yapabilmekti. Eskiden kullandığım maddelerden dolayı dosyalarım vardı. Bu nedenle ehliyetimi yükseltemiyorum" dedi.

Bu süreçte en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ve kendisini asla yalnız bırakmadığını söyleyen İ.K., "Maddeyi bırakalı 2 yıl oldu. Sürekli yanımda oldular, asla yalnız bırakmadılar. Başlarda buna zevk olarak başlıyorsun, belli bir yerden sonra krize girmeye başlayınca zevk yerini mecburiyete bırakıyor. Bu durumdan çok sıkıldım. Çalışamıyorsun, ailene maddi, manevi zarar veriyorsun. En sonunda ailem tedavi olmam gerektiğini söyledi ve ben de kabul ettim. Uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere örnek olmak istiyorum" diye konuştu.


Bağımlılıktan kurtuldu, bırakmak isteyene örnek olmak istiyor

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Bülent Ersoy
Magazin Kerem Kamışlı Seda Sayan
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adil Karaismailoğlu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Kerem Kamışlı Kenan Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bağımlılıktan kurtuldu, bırakmak isteyene örnek olmak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 09:41:05. #1.11#