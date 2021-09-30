Bağımlılıktan kurtuldu, bırakmak isteyene örnek olmak istiyor

ANTALYA'da yaşayan İ.K. (28), lise yıllarında arkadaş çevresinin dayatmasıyla başladığı uyuşturucudan kurtulmak için büyük uğraş verdi. Ailesine ve kendisine daha fazla zarar vermek istemediği için 2 yıl önce tedaviye başlayan İ.K., hayalindeki işi yapmak ve uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere de örnek olmak istiyor.

Korkuteli ilçesinde yaşayan İ.K., 16 yaşında arkadaşlarının etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başladı. Zaman içerisinde farklı uyuşturucu türlerini deneyen İ.K., bağımlılığı nedeniyle işine devam edemez hale geldi. Ailesinin durumu öğrenmesi de İ.K.'yi uyuşturucu kullanmaktan vazgeçiremedi. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen ailesi İ.K.'yi yalnız bırakmayarak destek olmaya devam etti.

Bu süreçte en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ve kendisini asla yalnız bırakmadığını söyleyen İ.K., "Maddeyi bırakalı 2 yıl oldu. Sürekli yanımda oldular, asla yalnız bırakmadılar. Başlarda buna zevk olarak başlıyorsun, belli bir yerden sonra krize girmeye başlayınca zevk yerini mecburiyete bırakıyor. Bu durumdan çok sıkıldım. Çalışamıyorsun, ailene maddi, manevi zarar veriyorsun. En sonunda ailem tedavi olmam gerektiğini söyledi ve ben de kabul ettim. Uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere örnek olmak istiyorum" diye konuştu.