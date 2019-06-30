Bağımlılıkları Terk Etmenizi Sağlayan iPhone Özelliği: Ekran Süresi

Ekran Süresi, size telefonu kullanma sürenizi kısıtlama imkanı veriyor ancak maalesef bu kadarı yeterli değil. Ekran Süresi özelliğinin bir negatif noktası, çok kolay bir şekilde "hile" yapabilmeniz. Telefon, bir Cumartesi gününde telefonu yaklaşık 127 kere aldığınızı size belirterek telefon bağımlılığınızı azaltmanız için kendinize söz verdirtebilir ancak bu kadarı yeterli olmayabiliyor.

Ekran Süresi özelliğini kullanarak uygulamalarda bir süre vakit harcadıktan sonra telefonun uygulamaları kitlemesini sağlayabilirsiniz ancak burada hile konusu devreye giriyor:

Örneğin o gün uygulamada geçireceğiniz süreyi 30 dakikaya ayarladınız. 30 dakika sonra, telefonun ekranına "Bugünlük kullanım sınırınıza ulaştınız" gibi bir bildirim ekranı geliyor. Buraya kadar her şey güzel ancak çıkan bildirim ekranında, telefonunuzu kullanmak için ayrıyeten kendinize 15 dakika, 1 saat ve hatta gün boyu gibi süreler verebiliyorsunuz. Bu da "ya şu mesaja da bakayım öyle bırakırım" tongasına düşüp, belki de devamlı bu bahaneyle telefonu açarak telefonunuzdan uzaklaşamamanıza sebep olabilir. Bu durumda Ekran Süresi özelliğinin pek de işe yarandığı söylenemez.

Özelliğin bir eksiği de kısıtlı geçmiş sınırı. Özellik, yalnızca haftalık olarak telefonu ne kadar kullandığınız bilgisini sunuyor. Sonuç olarak Ekran Süresi'ni kullanmak, telefon kullanımınızı azaltmakta ve aşırı süreleri normal sürelere indirgemekte yardımcı olabilecek bir özellik. Bazı eksiklerinin bulunduğu da bir gerçek ancak hiçbiri düzeltilemeyecek eksiklikler değil. Apple yorumları dikkate alarak hareket ederse, özellik çok kullanışlı bir hale gelecektir.