Bağımlılıkla Mücadelede 7. Sanatın Gücü

08.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:06

Bağımlılıkla mücadelede Türkiye'de olduğu kadar uluslararası alandaki çalışmalarıyla da küresel bir kanaat önderi olan Yeşilay, toplumla iletişimde sanatın gücüne başvuran projelere imza atmaya devam ediyor. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması da bu projelerden biri. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen yarışmanın Ödül Töreni 7 Kasım Perşembe günü Yeşilay Genel Merkezi'nin bulunduğu Sepetçiler Kasrı'nda düzenlendi. Büyük ödülün sahibi "Kestik" isimli eseriyle Yener Şentürk oldu. Yener Şentürk'e 15.000TL'lik para ödülü takdim edildi.

Bu yıl uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele temasıyla düzenlenen 4. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması'na toplamda 1.500 eser katıldı. Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan başkanlığındaki jürinin değerlendirmeleri sonucu büyük ödülün ve başarı ödüllerinin kazananları belli oldu.

Büyük ödül dışında 5.000 TL değerindeki başarı ödüllerinin sahipleri ve eserleri şu şekilde açıklandı: Çöpe Giden Hayaller isimli eseriyle Ayşe Kaya Hekim, Karanlığa Yürümek isimli eseriyle Ali Demir, Resmin İki Yüzü isimli eseriyle Sümeyye Karaarslan.

Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşması hedefleniyor

İlk olarak 2015 yılında hayata geçirilen Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması, senaryo yazarlığına ilgi duyan herkesin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl ki yarışmada uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele teması işlenirken uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalığın artırılması ve belli bir bilinç düzeyinin oluşturulması hedefleniyor. Yeşilay sinema gibi farklı iletişim dillerinden faydalanarak bağımlılıklarla mücadelesini geniş bir çerçevede sürdürüyor.

"Sinema aracılığıyla 'Sağlıklı Fikirler' yeşertmek istiyoruz"

4. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, konuşmasında bağımlılıkların ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgularken şu ifadelere yer verdi: "Yeşilay olarak, 100 yıldır olduğu gibi bugün de ülkemizde ve uluslararası alanda bağımlılıklara karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde sağlıklı ve iyi yaşamanın önemine özellikle vurgu yapıyoruz. Dünyayı bağımlılıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir hayata yönlendirmek uğruna her yolu, her kanalı denemeye ve tüm platformlarda mesajlarımızı iletmeye çalışıyoruz. Bunun için de özellikle, sanatın insanı etkileme gücünden yararlanabileceğimiz ve gençlerimizin ilgisini çekebileceğimize inandığımız projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün, ödül törenini gerçekleştirdiğimiz "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması" da bu projelerimizden biri. Yarışma ile sinemanın gücünden yararlanarak toplumunun bağımlılıklara karşı farkındalık düzeyini artırmayı hedefliyoruz."

Yarışmada büyük ödülü kazanan Yener Şentürk'ün "Kestik" isimli senaryosu Yeşilay tarafından animasyon olarak hazırlandı ve ödül töreninde ilk gösterimi yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda yarışmaya katılan eserlere ait filmlerin de gösterildiği tören, ödüllerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: Bültenler