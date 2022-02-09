Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu yarın toplanacak - Haberler
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Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu yarın toplanacak

AA, Merve Yıldızalp - Güncel
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu yarın toplanacak

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.

Kurul, 2022 yılının ilk değerlendirme toplantısını yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.

Toplantıya, ilgili bakanlık ve kurumların temsilcileri katılacak.

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

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