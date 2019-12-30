Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar açıklandı Açıklaması

30.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:50

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) Toplantısı'nda, bağımlılıkla mücadeleyi daha etkin izleyip takip edebilmek için 15-65 yaş arasında tüm bağımlılık türlerinde iki yıllık aralıklarla saha araştırmaları yapılarak ilk araştırma sonuçlarının 2020 yılı haziran ayında sunulması kararı alındı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Adalet, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman bakan yardımcıları ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekilinin katılımıyla ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Yeşilay dahil diğer ilgili kurum ve kuruluşlar da katıldı.

Toplantıda, öncelikle 3 Temmuz'daki kurul toplantısında alınan kararlar kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Daha önce alınan 15 karardan 13'ünün gerçekleştirildiği, diğer iki kararın ise 2020 yılı başında hayata geçirileceği teyit edildi.

Yıl boyunca bağımlılıkla mücadelede kaydedilen mesafenin tüm kurul üyeleriyle birlikte ele alındığı toplantıda, bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının güncel araştırmaları ve çalışmalarına ilişkin bilgi alındı. Tüm bağımlılık türlerinde ve her yaş grubunda iyileşmelerin sağlanması için bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan toplantıda, yapılan çalışmaların toplum tarafından bilinirliğini artırmak, yaygınlaştırmak, sunulacak yeni hizmetleri planlamak ve iş birliğini güçlendirmek için ulusal düzeyde bir seferberlik gerektiğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda, toplantıda alınan kararlar paylaşıldı. Buna göre, bağımlılıkla mücadeleyi daha etkin izleyip takip edebilmek için 15-65 yaş arasında tüm bağımlılık türlerinde 2 yıllık aralıklarla saha araştırmaları yapılacak, ilk araştırma sonuçları 2020 yılı Haziran ayında sunulacak. Madde bağımlılığının etkin takibi ve mücadelesi için illerde yapılan atık su analiz çalışmaları yaygınlaştırılacak, periyodik çalışmaların sonuçları BMYK'da değerlendirilecek.

Tütün, nargile, sigara ve yeni nesil tütün ürünleri ile mücadele kapsamında yürütülmekte olan mevzuat çalışmasına makaron ve kaçak tütünle ilgili düzenlemeler de eklenecek. Davranışsal bağımlılıklara karşı önleyici tedbirlerin alınması kapsamında örnek bir model geliştirilerek bir sonraki BMYK Toplantısı'nda sunulacak.

Beş yıllık denetimli serbestlik süresi boyunca Adalet Bakanlığı tarafından ara kontrollerin yapılacağı yeni model, Ankara'da 2020 yılı içinde pilot uygulamaya alınacak. Cezaevi süreçlerindeki tedavi ve sosyal hayata adaptasyonu sağlayacak rehabilite edici bütüncül modelin pilot il seçilen Ankara, İstanbul ve İzmir cezaevlerinde 2020 yılı içinde uygulanmasına başlanacak.

Yasa dışı kumar ve bahisle mücadele, kumar makinelerinin müsadere ve imhası ile kaçak tütün ürünlerine (elektronik sigara, elektronik nargile, ısıtılmış tütün ürünleri, sarmalık kıyılmış tütün, makaron vb.) yönelik denetim ve yaptırımlar sıklaştırılacak.

Metruk binaların yıkım veya ıslahı ile sokak ve parkların güvenliğinin artırılmasına yönelik aydınlatmaların yaygınlaştırılmasına devam edilecek. Televizyon programlarında yer alan yasal bahislere ait reklamların sınırlanması ve televizyon programları içinde kumarı özendirici unsur sayılabilecek içeriklerin önlenmesi ve internet sunucularına ait reklamlarda çocuk oyuncuların oynamasının engellenmesi sağlanacak.

Bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar yapılan çalışmalar yeni yılda da güçlendirilerek kararlılıkla sürdürülecek. Bu kapsamda tütün denetimleri çapraz denetimlerle daha etkin hale getirilecek. Narkotimlerle sokaklarda ve okul çevresinde zehir tacirlerine yönelik mücadele artarak devam edecektir. Sınır kapıları ve gümrüklere yönelik artırılmış tedbirlerle yurt dışından ülke içine madde girişi engellenmeye devam edilecek.

Dijital bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmalarda teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten ve faydalı kullanan anlayışın hakim olacağı farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri artırılacak.

Danışmanlık tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini içeren bütüncül modelin yaygınlığı artırılarak erişimi daha kolay hale getirilecek.

Kaynak: AA