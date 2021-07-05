Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında bir araya geldi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili İlyas Bahar ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, ilde tespit edilen sorunlar, aksaklıklar ile alınması gereken tedbir önerileri görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

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