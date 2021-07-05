Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında bir araya geldi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili İlyas Bahar ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, ilde tespit edilen sorunlar, aksaklıklar ile alınması gereken tedbir önerileri görüşüldü.

Kaynak: Habermetre