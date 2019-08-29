Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

29.08.2019 15:48

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, ilgili kurumların müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, Valilik salonunda düzenlendi.

Baruş, yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili kentte yürütülen çalışmaları değerlendireceklerini belirterek, "Bu toplantıda önemli kararların çıkacağına inanıyorum. Öncelikle daha önceki toplantımızda alınan kararların takibiyle ilgili konuları görüşeceğiz. Daha sonra da önümüzdeki süreçte yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken işleri tek tek değerlendireceğiz. Ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda daha etkili bir strateji ve yöntemler nasıl belirleyebiliriz, onun üzerinde duracağız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde hedefleri, yaptıkları ve analizleri ile bu yönde kentte yapılan çalışmaların ele alındığı toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sağlık Müdürlüğünün çalışmalarının anlatılmasının ardından talep ve önerilerin dinlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA