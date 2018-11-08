Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla, 81 il, 922 ilçede bugün saat 09.30'da eş zamanlı olarak "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları" yapıldı.

Mardin Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman başkanlığında toplandı. Toplantıya kurum amirleri ve personelleri katıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan konular ele alındı. - MARDİN