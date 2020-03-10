Bağımlılıkla mücadele standı açıldı
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, madde bağımlılığı ile mücadele standı açıldı.
10.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:31
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, madde bağımlılığı ile mücadele standı açıldı.
Antakya'da bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, madde bağımlılığının önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.
Standı ziyarete gelen vatandaşların soruları cevaplandırılarak çeşitli materyaller dağıtıldı.
Öte yandan, vatandaşlara Google Play ve AppStore üzerinde bulunan "Uyuma" uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.
Kaynak: AA