Bağımlılıkla mücadele muhtarlara anlatıldı - Haberler

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Bağımlılıkla mücadele muhtarlara anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağımlılıkla mücadele muhtarlara anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Vali Cevdet Atay, başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Vali Cevdet Atay, başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Gençlik Merkezinde yapılan ve muhtarların katıldığı toplaya Vali Cevdet Atay başkanlık etti. Toplanda ilgili kurumlardan katılan görevliler bağımlılık ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek top yekun mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca; bağımlılıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar aktarıldı.

Toplantıya katılan muhtarlardan bağımlılıkla ilgili mücadelede önemli görevler düştüğü belirtildi. - DÜZCE

Bağımlılıkla mücadele muhtarlara anlatıldı

Bağımlılıkla mücadele muhtarlara anlatıldı

Bağımlılıkla mücadele muhtarlara anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

gençlik, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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