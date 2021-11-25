Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, il müdürleri ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların yaptığı sunumlarla başlayan toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, bağımlılık konusunun toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetle eğilmesi gereken bir konu olduğunun altını çizdi.

Kurumlarca gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak vatandaşlarda da farkındalığın arttırılması gerektiğini vurgulayan Vali Elban, "Bağımlılık sadece ilimizin ya da ülkemizin değil tüm dünyanın bir sorunu. Toplumların geleceğini etkileyen bu tehlikenin ortadan kaldırılması için mücadelemiz titizlikle devam edecek. " dedi.

Bağımlılık hususuna sıfır toleransla yaklaştıklarını ifade eden Vali Elban, "Bağımlılığa feda edebileceğimiz tek bir ferdimiz yok. Çünkü bir fert bir aile demek, bir aile tüm toplum demek. O yüzden nihai hedefimize ulaşana kadar vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği ve uyum içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. " şeklinde konuştu.

Görüş alışverişiyle devam eden toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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