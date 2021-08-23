Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİBağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel, Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, il müdürleri ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda; koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların temsilcileri tarafından bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumların ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, sadece kişilerin değil toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıkla mücadelenin önemli bir görevleri olduğunu ifade ederek kurumlar arası işbirliği çerçevesinde her türlü önlemi alarak bu sorunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Adana'nın gündeminden uyuşturucuyu çıkarma azim ve kararlılığında olduklarını ifade eden Vali Elban, "Mücadelemizde kurumlarımızın yaptığı çalışmaların yanı sıra vatandaşlarımızın gayreti, müracaatları ve ihbarları da çok önemli. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmaları ilimizde bağımlılıkla mücadele kabiliyetimizi arttıracaktır. Toplumumuzun tamamı için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaran bu sorunla el ele vererek başa çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz. " şeklinde konuştu.

Vali Elban'ın açıklamalarının ardından görüş alışverişiyle devam eden toplantı; kent genelinde bağımlılığın engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar, gelinen aşama ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan faaliyetlerin ele alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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