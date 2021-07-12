Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gürel'in yanı sıra; İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların temsilcileri tarafından yapılan sunumların ardından kısa bir konuşma yapan Vali Fuat Gürel, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de gerekli hassasiyeti göstererek toplum sağlığını, huzurunu, asayişini olumsuz etkileyen bağımlılığı ortadan kardırmanın azim ve kararlılığı içinde olacaklarını ifade ederek, bağımlılıkla mücadelede en önemli şeyin, çocuklarımızı bağımlı yapacak maddelerden uzak tutmak olduğunu, aynı zamanda bu konularda çocuklarımızın ve ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin de çok önemli olduğunu söyledi.

Toplantı; Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri alınması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre