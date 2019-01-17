Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, adli birimler, emniyet ve jandarma teşkilatı temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucunun ülkenin geleceği gençler için tehlikeli boyuta geldiğinin altını çizerek, mücadelenin toplumun tüm katmanları tarafından yürütülmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Bu mücadelede bütün kurumların yapacakları çalışmalar ve gösterecekleri çabanın, başarı için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Günaydın, "Toplumumuzun tüm kesimleri mücadelede etkin bir şekilde rol alırsa sonuç almamız çok daha kolaylaşacaktır. Geçmiş yıllarla karşılaştırma yaptığımızda bağımlılıkla mücadelede önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Bu yeterli değil, daha üst seviyede konuyu ele alarak mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye'de geçen yıl uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Günaydın, bağımlılıkla mücadele konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirtti.

Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirmenin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA