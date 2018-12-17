Bağımlılıkla Mücadele İçin 52 Ülkeden Temsilci Bir Araya Geldi

Antalya'da, 52 ülkeden temsilcinin katılımıyla alkol, sigara, madde ve teknoloji bağımlılıklarının değerlendirildiği 3. Ülke Yeşilayları Kapasite Geliştirme Programı ve 2. Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Sultan Işık, Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın 98 yıl önce kurulmuş önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynadığını belirten Işık, kurumun bugün 7 direktörlük, 21 birim ve 139 çalışanı ile daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini anlattı. Işık, ülke genelinde bağımlılıklarla mücadele eden 107 şubeleri bulunduğunu ve bu sayıyı 126'ya yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Uluslararası arenada söz sahibi olan bir kuruluşuz"

Bağımlılıklarla küresel boyutta mücadele etmek için 52 ülkenin Yeşilay'ının 2016'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu çatısı altında toplandığını aktaran Işık, "Uluslararası arenada söz sahibi olan bir sivil toplum kuruluşuyuz." dedi.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği çerçevesinde başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde bağımlılıklara karşı farkındalığın artırılmasını amaçlayan önleyici bir eğitim programı hazırladıklarını belirten Işık, programın bağımlılık alanlarında uzman akademisyen, hekim, psikolog ve iletişimciler tarafından uygulandığını bildirdi.

Gençlerin zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini ve bağımlılıklardan uzak durmalarını amaçlayan kamp faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Işık, gençleri liderlik, gençlik ve izcilik kamplarında buluşturduklarını belirtti.

Önleme faaliyetleri kapsamında "Benim Kulübüm Yeşilay" projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Işık, "Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında toplam 150 okulda başarıyla uyguladığımız proje bu dönem de Yeşilay şubeleri vasıtasıyla uygulanmaya devam ediyor. 39 ilde 66 şubemiz ve 540 genç Yeşilay gönüllüsü ile 10 bin öğrenciye ulaştık." diye konuştu.

"Hedef 3 bin 500 elçi"

Yeşilay elçileri ile bağımlılıkla mücadelede toplumun yerel dinamiklerini ve mahalle esnafını harekete geçirerek toplumun mücadele bilincinin artırılmasını ve bu yolla bağımlılıkları önlemeyi hedeflediklerini dile getiren Işık, 3 bin 500 Yeşilay elçisine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay'ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağladıklarını söyleyen Işık, bu kapsamda 34 kişiye burs verildiğini belirtti.

Yeşilay Danışma Merkezi hakkında da bilgi veren Işık, merkezin alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören veya tedavisini tamamlamış kişilerin faydalanabilmesi için kurulduğunu kaydetti.

Yeşilay Bağımlılıkla Rehabilitasyon modeli oluşturduklarını anlatan Işık, şunları söyledi:

"Bağımlılıkla mücadeleyi daha bütüncül bir yaklaşımla ele alabilmek ve daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek amacıyla hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Model ile bağımlılıkta tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin birbiriyle bağının güçlendirilmesi ve bu çalışmaların etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Türkiye'nin kültürel ve sosyal iklimine uygun bir model olması açısından büyük önem taşımaktadır."

- "İnsani yaklaşımı benimsemeliyiz"

İtalya Kızılhaçı Eski Başkanı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu Birleşmiş Milletler Temsilcisi Massimo Barra da bağımlılıkla mücadele konusunda insani bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Uyuşturucu kullananların toplumda dışlandığını ve bu durumun daha kötü sonuçlar doğurduğunu dile getiren Barra, "40 binden fazla uyuşturucu bağımlısı ile karşılaştım. En çok acı çeken kişiler uyuşturucu kullananlar. Toplumsal damgalanma ile karşılanıyor. Bazen damgalama maddeden daha fazla ölüme yol açıyor." dedi.

Uyuşturucu kullanan kişilere dışlamak yerine destek eli uzatılması gerektiğini vurgulayan Barra, bu yöndeki çağrılara tüm dünyanın yanıt vermesi temennisinde bulundu.

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılaylar Federasyonu, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve diğer uluslararası kurumların temsilcilerinin de katıldığı Program 4 gün sürecek.

Kaynak: AA