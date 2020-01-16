Bağımlılıkla mücadele de riskli alanlar mercek altına alınıyor

16.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:19

Malatya'da gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında uyuşturucu ile mücadele için önemli kararlar alındı. Bu kapsamda, uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan parkların yanı sıra öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameraları ile mercek altına alınacak.



Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ve STK temsilcileri katıldı.



020 yılının ilk toplantısında, son bir yılda bağımlılıklarla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve daha önceki toplantılarda alınan kararlar değerlendirildi. Bağımlılıkla mücadelenin önemli basamaklarından olan eğitim faaliyetlerinin kamu kurumları ve STK'lar işbirliğiyle yoğun şekilde yürütüldüğünün vurgulandığı toplantı gündeminde İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan sunumda; metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirilerek yürütülen iş ve işlemleri değerlendirildi.



Toplantıda uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesine karar verilirken, öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması da kararlaştırıldı.



Okullarda güvenlik kameralarının kurulmasına ilişkin son durumun ele alındığı toplantıda okul ve çevrelerinde güvenliğin arttırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamalar da ele alındı. Özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe benzeri yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmaların kontrol edilmesi da masaya yatırılırken, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere STK'lar ile işbirliğinin ele alınması da kararlaştırıldı.



Toplantıda ele alınan konuların bazıları şöyle:



"Gençlerimizi etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler (özellikle metamfetamin) hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gözden geçirilmesi. İl genelindeki uyuşturucu arzının engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile değinilen konulara ilişkin verilerin bir önceki yıl ile kıyaslanması ve alınan/alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek 2020 yılında yürütülecek çalışmaların planlanması."



Toplantı katılımcıların bağımlılıkla mücadele konusundaki talep ve önerileri ile son buldu. - MALATYA

Kaynak: İHA