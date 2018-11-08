Bağımlılıkla Mücadele de İl Kurul Toplantısı Yapıldı

Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak yapılan bağımlılık mücadele il kurul toplantısı Vali İbrahim Akın, başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin ülkemizin tamamına yönelik olarak ele alındığı algısını güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Akın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik önemli bir tehdit haline gelen bağımlılık yapan maddelerin toplumların en önemli sorunlarından birisi olduğunu, refah seviyesi daha da yüksek bir toplum yaratabilmek için, uyuşturucu başta olmak üzere bütün bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Toplantıda Kırşehir'de son bir yıl içerisinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemlerin değerlendirildiği ve yapılacak çalışmalar için eylem planları oluşturulacağını belirten Vali Akın, "Devletimiz, gençlerimizin en büyük belası olan uyuşturucu ile mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bizler de bağımlılıkla mücadelede üstümüze düşen görevleri en iyi şekilde yaparak, ilimizde uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizi zehirleyen, sağlıklarını tehdit eden bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadeleye aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirler konusunda kurum amirleri arasında yapılan fikir alış-verişi ile sona erdi. - KIRŞEHİR