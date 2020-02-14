Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu kuruldu

14.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:37

Bursa Kent Konseyi bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu, ilgili kurumlardan temsilcilerin iştirakiyle ilk toplantını yaptı.



Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan bağımlılık ile mücadele etmek, gençlere ve ailelere eğitim çalışmaları düzenlemek, sağlık ve refah seviyesini yükseltmek, teknoloji bağımlılığından madde bağımlılığına kadar gençleri bu illetten uzak tutmak için kurulan Kent Konseyi Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi'nden gelen konusunda uzman kişilerin katılımıyla ilk toplantısını düzenledi. Gönüllülük esasına göre faaliyetlerini sürdürecek grubun temsilciliğini ise Dr. Taner Ödemiş üstlendi.



Toplantının açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, "Türkiye'nin en büyük zenginliği sahip olduğu genç nüfustur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıktan kurtulması, spor ya da diğer alanlarda kendilerine farklı meşgaleler bulması ile mümkün olacaktır. Bu anlamda ailelere de büyük sorumluluk düşmektedir. Çocuklarımızla iyi iletişim kurulmalı ve aile içerisinde sevgi-saygıya dayalı bir ortam oluşturulmalı" dedi. Turunç, toplantıya katılan çalışma grubu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA