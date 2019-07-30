Bağımlılıkla mücadele beyaz perdeye aktarıldı

Ordu'da, uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla çekilen filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Kentte 2013 yılında bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında tiyatro oyunu hazırlandı. Ordu'nun 19 ilçesinde 16 bin kişinin izlediği oyunun, daha fazla kişiye ulaşması ve farkındalık oluşturulması amacıyla beyaz perdeye aktarılmasına karar verildi.

Yönetmenliğini Yeşilay ve Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Cengiz Keskin, senaristliğini ve oyunculuğunu Okan Sadri Engin'in üstlendiği "Yaşamayı Seç Uyanış" adlı filmde, 47 oyuncu yer alıyor.

Ordu Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneğinin de destek verdiği filmde, uyuşturucunun zararları, bir baba ve kızının üzerinden anlatılıyor.

Film, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda organize edilen ilk gösteriminde seyirciyle buluştu.

Senarist ve oyuncu Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle gençler için uyuşturucuyla mücadeleyi konu edindiğini söyledi.

Daha önceden de binlerce öğrenciye yönelik bağımlılık konusunda tiyatro sergilediklerini anlatan Engin, "Bu tiyatro oyununun yerel kaldığını ve geniş kitlelere ulaşmadığını gördük. Kalıcı olması için de sinemayla yapabiliriz diye düşündüm. İki yıl önce bağımlılıkla mücadelede 7'nci sanat sloganı altında bir sinema serisi kaleme aldım." dedi.

Engin, bazı zorluklar yaşasalar da güzel bir eser ortaya çıkardıklarını dile getirerek, "Bu seri uyuşturucuyla başladı. Uyuşturucu alanında üç bölüm halinde gidecek bir sinema film serisi. Bunun üzerine sigara, alkol, kumar ve diğer bağımlılıklar." diye konuştu.

Ordu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde Yüksek Lisans öğrencisi olan yönetmen Keskin ise 1,5 yılda tamamlanan filmde Ordu'nun tarihi ve turistik alanlarını da kadraja sığdırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Keskin, özellikle gençlerle ailelerin, filmde özenle izlemesi gereken sahnelerin yer aldığını anlatarak, "Bu eserin önümüzdeki süreçte ciddi izleyici kitlesi olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda da 6 farklı bağımlılık alanında da bir seri olacağını da belirtmek isterim. Bunun için imkanlarımız ölçüsünde ve yapabildiğimizin en iyisini yapmak üzere yola çıktık. Ekip arkadaşlarımızın tamamı gönüldaş ve cansiparane bir çalışması var." diye konuştu.

Başrol oyuncularından Aysun Şenyurt da söz konusu filmin tiyatro oyununda da yer aldığını aktardı.

İlk film deneyimi olduğu için büyük heyecan yaşadığını ifade eden Şenyurt, konu itibarıyla güzel ve farklı bir film ortaya çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA