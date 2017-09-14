Bağımlılık Danışma Merkezlerinin Kurulması Projesinde Eğitimler Başlıyor

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından madde bağımlılığı ile mücadele yoluyla talebin azaltılması ve madde kullananların ve bağımlılarının rehabilitasyonun amaçlandığı projenin son ayağı olan "Eğitimcilerin Eğitimi"nin açılış programına Vali Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yirik, İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Tanşu, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Mustafa Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile eğitimciler katıldı.

Programın açılışında bir konuşma yapan Vali Kamçı, insanlığın önündeki, önemli meselelerden birisi olan madde bağımlılığının, özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı ciddi manada tehdit ettiğini ifade ederek, bu alanda, hem İlimiz hem de Ülkemizin geleceği ve menfaatleri için önleyici ve bilinçlendirici çalışmalar yapılmasının, devletimizin olduğu kadar tüm toplumun desteği ve işbirliği ile olacağını belirtti.

28 Şubat 2017'de, İlimizde Bağımlılık Danışma Merkezlerinin kurulması için ilk adımın atıldığını dile getiren Vali Kamçı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"6-7 ay süren çalışmalar neticesinde, 11 adet bağımlılık danışma merkezinin kurulacağı yeri belirledik ve fiziki olarak alt yapılarını hazır hale getirdik. Merkezlerimiz de görev yapacak olan 60 uzman personelimiz de, eğitimlerini alarak hizmete başlamayı beklemektedir. Bugün, merkezlerimizde görev yapacak olan personellerimiz, eğitimlerini almaya başlıyor. Yılsonuna kadar sürecek olan eğitimler neticesinde, 11 adet bağımlılık danışma merkezimiz, alanında bilgili ve yetkin uzman personelleri ile hizmet vermeye başlayacaktır."

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Tanşu ise Kayseri Valiliğinin himayesinde 13 kurumun katkısıyla 11 merkezde danışmanlık merkezinin kurulduğunu ifade ederek, bu projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Bağımlılık Danışma Merkezlerinin Kurulması Projesi" kapsamında belirlenen 60 uzmana 14 Eylül – 21 Aralık 2017 tarihleri arasında Stratejik Aile Terapisi, Motivayonel Görüşme Teknikleri ve Süpervizyon eğitimleri verilecektir.