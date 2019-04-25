Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, "Bağımlılık asrımızın en önemli hastalığıdır." dedi.

Günlüoğlu, Artuklu Öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında, yürütmüş oldukların en önemli projenin "Yeşilay Elçileri Projesi" olduğunu söyledi.

Yeşilay Cemiyeti denilince akla gelen en önemli şey bağımlılıklarla mücadele olduğunu vurgulayan Günlüoğlu, şöyle konuştu:

"Bağımlılık asrımızın en önemli hastalığıdır. Madde bağımlılığı insanlara terörden daha büyük zarar veriyor. Maalesef kimse bunun farkında değil. Özellikle sigara, kumar, madde, alkol, teknoloji bağımlılığıyla mücadelede iyi bir mesafe alamıyoruz. Şu an yaptığımız araştırmalara göre sigara içme yaşı 11'in altına düşmüştür. Bu ülkemiz için son derece ürkütücü bir meseledir."

Kaynak: AA