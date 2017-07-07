Bağımlılığa Karşı Camide Vaaz Yerine Seminer

İstanbul Avcılar'da Kaymakamlığın isteği ile camide, cem evi, kahve ve pazarda halkı uyuşturucuya karşı eğitim çalışmalarına başlandı. Cuma namazı için Yeşilkent'te camiye gelenlere vaaz yerine Yard. Doç. Dr. Rıdvan Üney, bağımlılık ile ilgili bilgi verdi.



Avcılar Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Bağımlılığı Önleme ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi yıl içerisinde okullarda öğrencilere ve velilere yönelik bir dizi etkinlik yaparken, bunun kapsamı genişletildi. Kaymakam Hulusi Doğan, Avcılar'da Yeşilkent'teki Merkez Cahide Yılmaz Camii'nde Cuma namazı için gelecek cemaat ve Kuran kursu öğrencilerine yönelik eğitici bilgiler verilmesini istedi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin ve Kaymakam Hulusi Doğan, camideki cemaat ile birlikte Gelişim Üniversitesi'nden Yard.Doç.Dr. Rıdvan Üney'in günümüzde ciddi sorun haline gelen uyuşturucu ve madde bağımlılığına ilişkin bilgileri dinledi. Yard.Doç.Dr. Üney, ailelerin çocukları ile daha fazla ilgilenmelerini, arkadaş çevresi hakkında bilgi sahibi olmasını, fiziksel ve psikolojik durumunu yakından izlemesi gerektiğini söyledi. Günümüzde sentetik uyuşturucuların çok büyük sorun haline geldiğini ve bağımlılık yaşının giderek düştüğünü anlatan Yard.Doç.Dr. Rıdvan Üney bunun belirtileri arasında, içine kapanma, yüz ve gözlerde kızarma, burun akıntısı, kusma, kilo kaybı, terleme veya ishal, dalgınlık, hafif uyku hali görülebildiğini söyledi.



Kaymakam Doğan, polisiye ve sağlık çalışmaları sürdürülen bağımlılık ile ilgili en önemli unsurun eğitim olduğunu, bu konudaki benzer çalışmaların ilçedeki diğer camilerin yanı sıra cemevleri, kahve ve pazarlarda sürdürüleceğini anlatırken, "Bu beladan kurtulmak için toykekun mücadele gerekiyor. Herkesin kendi çocuğunu kontrol etmesi lazım" dedi. Müftü Bekir Derin de tüm dinlerin akıl, nesil, mal, can ve dini korumayı istediğini belirtirken, "Öncelikle aklı lazım. Peygamberimiz akıl olmayanın dini olmaz diyor. Allah hepimizi bu belalardan korusun" diye konuştu. - İstanbul