Bağımlılar, Spor ve Sanatla Rehabilite Ediliyor

SAMSUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) bağımlıların, 21 günlük tıbbi tedavi sürecinin yanında, antrenörler ve psikologlar eşliğinde çeşitli spor faaliyetleri ve sanatsal faaliyetlerle rehabilitesi sağlanıyor.

?Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki 40 yataklı AMATEM'de tedavi gören alkol ve madde bağımlıları için 980 metrekarelik faaliyet alanı oluşturularak, bu süreci daha sağlıklı ve olumlu yönde geçirebilmeleri amaçlandı. 21 günlük tıbbi tedavi sürecinin yanında, bağımlılar, halk eğitim hocaları ve beden eğitimi antrenörleri ile psikologlar eşliğinde müzik, resim, el sanatları ve spor programlarına katılımları sağlanarak rehabilite ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, tedavi merkezinin son zamanlarda yapılan en modern AMATEM'lerden biri olduğunu belirterek "AMATEM'de, badminton, masa tenisi, spor alanları, fitness salonlarımız ile resim sanatla ilgili birçok rehabilite edici aktivitelerimiz mevcut. Madde bağımlısı olup da tedavi olmak isteyen gönüllü kişileri bekliyoruz. Yatarak tedavi sürecimiz 21 gün devam ediyor. Daha sonra ise ayaktan tedavi ile hastalarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

Madde bağımlılığı için birçok faktörü bir arada barındıran tedavi yöntemlerine sahip olduklarını dile getiren Oruç, "Öncelikle tıbbi tedavi ve tıbbi tedavinin yanında birçok rehabilite edici sanat faaliyetleri olsun, kişiyi hayattaki amacını oluşturmaya yönelik çalışmalar olsun, birçok farklı noktadan tedavi vermekteyiz. Bu merkez hem nitelikli hekimlerimiz, psikologlarımız, sağlık çalışanlarımız ve diğer yardımcı olacak Halk Eğitim Merkezi'nden ve diğer kurumlardan gelen antrenör ve hocalarımız ile beraber çok çeşitli tedavi aşamalarını değerlendiriyoruz. Burada sadece 21 gün yatarak tedavi olmalarını bekleyemeyiz. Hem ayakta, hem de yatarak tedavi var. Ayaktan tedavi olanların belirli periyotlarla polikliniklere gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

- Samsun

Kaynak: DHA