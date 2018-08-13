Bağımlı Anne, 16 Yaşındaki Oğlunu Uyuşturucuya Alıştırdı! Devletin Yardım Parasıyla Eroin Alıyor

Adana'da eroin kullandığı için kocası tarafından terk edilen bir kadın, kayın validesine bıraktığı 4 çocuğundan birine devlet tarafından verilen aylık 750 lira yardım parasıyla da eroin aldığı, çocuklarının ise açlık ve yoklukla mücadele ettiği ortaya çıktı. Eroin kullandığı için eşi tarafından da terk edilen kadının, 16 yaşındaki oğlunu da eroin bağımlısı yaptığı ortaya çıktı.

4 ÇOCUĞU OLAN KADIN EROİN KULLANMAYA BAŞLADI

Adana'da uyuşturucu batağına düşen bir kadın, ailesinin ocağını söndürdü. 18 yıl önce evlenen Fahri Alır ile Meral Alır çiftinin evlilikten 4 çocuğu oldu. Anne Meral Alır, zaman içinde eroin kullanmaya başladı.

ÇOCUKLARINI KAYINVALİDESİNE BIRAKIP ORTADAN KAYBOLDU

Kocası eşinin eroini bırakması için mücadele etti ancak başaramayınca yaklaşık 4 ay önce Meral Alır'ı terk edip başka bir kadınla evlendi. Bu arada uyuşturucu bağımlısı anne de 4 çocuğunu kayınvalidesi Selma Alır'a bırakarak ortalıktan kayboldu.

"DEVLET DESTEĞİNİ EROİNE YATIRIYOR"

Sokaklarda yaşayan Meral Alır'ın uyuşturucu bulmak için her yolu denediği ileri sürüldü. Ailenin ekonomik durumu olmadığı için Alır'ın 12 yaşındaki oğlu Erdinç Alır'a devlet aylık 750 TL sosyal yardım parası veriyor. Ancak, devlet parayı annenin hesabına yatırdığı için kadın, bu parayı alıp eroine yatırıyor. Çocukları kayınvalidesinin yanında aç ve susuz olan Alır, buna hiç aldırmadan eroin alıyor.

"16 YAŞINDAKİ TORUNUM ANNESİNDEN ALIŞTIĞI İÇİN EROİN KULLANIYOR"

Çocuklara bakan Babaanne Selma Alır, çocukların annesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu en büyük oğlunu da uyuşturucuya alıştırdığını söyleyerek, "Çocukların babası, annelerine bırak artık bu işleri işimize gücümüze bakalım dedi ama o eroini seçti. Bu çocukları üstüme attılar anne desen zaten bağımlı, babaları ise başka biriyle evlendi çekti gitti. Bu çocuklar aç ve susuz. Ben karınlarını doyurmak için dilenmeye gidiyorum. 16 yaşındaki torunum da annesinden alıştığı için eroin kullanıyor ve çocuk gözümün önünden eriyip gidiyor. Ben Allah rızası için yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuklardan biri devletten 750 lira yardım parası alınıyor ama anneleri ona da eroin alıyor ve çocuklara bakmıyor. Ben korkuyorum diğer çocukları da alıştıracaklar" dedi.

"ANNEM VE ABİM BİZİM PARAMIZLA EROİN ALIYOR"

12 yaşındaki Erdinç Alır ise devletin kendisine verdiği 750 liraya annesinin eroin aldığını belirterek, "Babamız zaten evlendi gitti, bana yatan parayı da annem alıyor. 4 tane kardeşim var açlıktan ölüyorlar. Bizim üstümüz başımız yırtık kirli elbiselerle dolaşıyoruz. Annemiz gidip o parayla eroin alıyor. Annem eroin aldıktan sonra abimle beraber kullanıyor kardeşlerim de burada aç susuz bekliyorlar. Annemin Allah bin belasını versin" diye ağladı.

FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Altal Alır ise annesinin iğne ile eroin aldığını kendilerine bakmadığını çöpten yatak alıp onda yattıklarını, okula bile gitmediğini belirterek devletin kendilerine yardım etmesini istedi. Bu arada Meral Alır, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğinin İnönü Parkı'na yaptığı fuhuş operasyonunda da gözaltına alınmıştı.