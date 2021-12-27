BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - BAGİMDER 8 YAŞINA COŞKULU GİRDİ

Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği (BAGİMDER) 8. yılına coşkulu bir programla girdi. Eski ve yeni üyelerin bir araya geldiği İmam Hatipliler Şöleni'nde Grup Sancaktar verdiği konserle geceye renk kattı.

BAGİMDER'in ( Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği) kuruluşunun 8. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu'nda İmam Hatipliler Şöleni düzenlendi. Etkinliğe İmam Hatipli eski ve yeni öğrenciler ile öğretmenleri katılım gösterdi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, "İşte görmek istediğimiz gençlik burada. Bağcılar'da genç olmak, ümmetin sorumluluğunu üzerinizde hissetmek ve bu misyonu taşıyabilmek ilk önce sizlerin, bizlerin üzerine düşüyor. Eğitim seferberliği içinde her öğrenciye dokunabilmeliyiz. Onların vatanını seven ve milli değerlerimizin doğrultusunda yetişmesinde elinizden gelen çalışmayı yapmalısınız. Aldığınız eğitimi onlara ulaştırmak durumundasınız" dedi.

Siz beklenen bir gençliksiniz

BAGİMDER Başkanı Hüseyin Albayrak ise "8. yılımıza girdiğimiz BAGİMDER'e çıktığı bu yolda emeği geçen bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. 8 yılda yapmış olduğumuz çalışmalar İmam Hatip camiamızda gönüllere girmiştir. Gençler siz beklenen bir gençliksiniz. İmam Hatip gençliğini yer yüzündeki tüm mazlumlar bekliyor. Ona göre çalışma yapacaksınız. Zalimlerin karşısında mazlumların yanında olacaksınız" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Grup Sancaktar, konser verdi. Grup "Sonsuzluk Çağrısı", "Kudüs", "Sancaktar Marşı", "Şehadet Uykusu", "Yol mu Dayanır? " ve "Yemen Türküsü"nün de aralarında bulunduğu ezgileri seslendirdi. Davetliler, ilahi ve şarkılarla keyifli zaman geçirdi.

Programa BAGİMDER Kurucu Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez ile GENÇ ÖNDER Başkanı Resul Çiftçi de katıldı.

Oluşturulma Tarihi : 27. 12. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Eğlence Mekanlarına Yeni Yıl Denetimi Minik Mehmet Akif Ersoylar, Milli Şairi Andı Bağcılar'da Sokak Hayvanları Güvende Bağcılar'da fahiş fiyat ve stokçu denetimi Bağcılar Belediyesi'nden El Halil Belediyesi'ne Akıllı... Engelliler tatbikatta heyecanlı anlar yaşadı Lokman Çağırıcı: Dolar Oyunu Bozuldu Hukuk Müşavirleri ve Müdürleri Bağcılar'da buluştu Bilgi Evleri Öğrencileri, Mevlana'nın İzini Sürdü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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