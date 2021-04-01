Bağevinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı
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Bağevinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağevinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı

Elazığ'da bir bağevinde horoz dövüşüne baskın yapan jandarma ekipleri 27 şahsı yakaladı.

Elazığ'da bir bağevinde horoz dövüşüne baskın yapan jandarma ekipleri 27 şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Palu İlçesine bağlı Umutkaya Köyü sınırlarında bir bağevinde horoz dövüşleri düzenlendiğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen bağevine baskın yapıldı. Baskında aralarında organizasyonu yapan şahıslar ile izleyicilerin de olduğu 27 şahıs yakalandı. Mekanda 5 Horoz ile 2 tavuk ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten ceza kesileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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