BAGEV Kariyer, geçen yıl 926 kişiyi işle buluşturdu

20.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:40

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, bölgesel istihdam ofisi www.bagevkariyer.com'un geçen yıl 926 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, iş verenlerin iş gücü ihtiyaçlarını tespit eden BAGEV Kariyer Özel İstihdam Ofisinin, iş veren ile iş arayanları etkin şekilde eşleştirmeye devam ettiğini belirtti

2018'de 844 kişiyi işle buluşturan www.bagevkariyer.com'un geçen yıl bu rakamı yüzde 9,7 artırarak 926'ya ulaştırdığını kaydetti. 231'inin kadınlardan, 311'inin de gençlerden oluştuğunu anlatan Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ofisimiz, iş arayanları işle, işverenleri de aradıkları iş gücüyle buluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüğü bir yılı geride bıraktı. İş gücü piyasasının tüm aktörleriyle ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme toplantıları, istihdam fuarları ve kariyer günlerine katılarak işverenlerimizi, iş arayanlarımızı birçok platformda buluşturdu. 2009'dan beri Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki işsizliğe www.bagevkariyer.com ile çare olan tüm çalışmaları için 2020 yılı itibariyle BAGEV Başkanlığını devir aldığımız Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'a bir kez daha teşekkür ediyorum."

BAGEV olarak İŞKUR İl Müdürlüğü'nün iş arayan veri tabanını görüntülenmesiyle ilgili bir taleplerinin olduğunu aktaran Çetin, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile görüşmeler halinde olduklarını bildirdi.

Çetin, 2020 yılı itibarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla hem iş gücü piyasasını takip ve analiz edeceklerini, hem de iş gücünün kalite ve standartlara ulaşması için yeniliklerle çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA