Bağdatta Çifte İntihar Saldırısı: 16 Ölü, 65 Yaralı

Irak İçişleri Bakanlığı, bu sabah Bağdat'ın merkezindeki havaalanında iki bombalı intihar saldırısında 16 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölü ve yaralıların yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

İŞÇİLERİN TOPLANDIĞI MEYDANDA 2 BOMBALI ARAÇ PATLATILDI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan, bugün havaalanında iki bombalı intihar saldırısı yaşandığını bildirdi. Maan, havaalanında inşaat işçilerinin toplandığı alanda yaşanan saldırıların 2 bombalı araçla yapıldığını kaydetti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Saldırıda 16 kişinin öldüğü ve 65 kişinin de yaralandığı açıklandı. Çok sayıda ağır yaralı bulunması sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Öte yandan, dün Bağdat'ın Aden Meydanı'nda bir kişi kendini patlatmış, ölenlerin olduğu olayda aralarında polislerin de bulunduğu kişiler yaralanmıştı. Olayı üstlenen olmamıştı.