Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.
31.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:23
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına 2 katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, olayla ilgili detay verilmedi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA