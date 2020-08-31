Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına 2 katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, olayla ilgili detay verilmedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA