Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı düzenlendi Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına Katyuşa füzesi atıldığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına Katyuşa füzesi atıldığı bildirildi.

Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentteki Uluslararası Havalimanı yakınına düşen Katyuşa füzesinin can ve mal kaybına neden olmadığını söyledi.

Bu yıl dördüncü kez yapılan füzeli saldırı son olarak 16 Haziran'da da yaşanmıştı.

Füzeli saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: AA