Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırılar devam ediyor. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı medya güvenlik ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 adet katyuşa roketinin düştüğü bildirildi. Güvenlik ağı, saldırının el-Rıdvaniye bölgesinden iki ayrı noktadan gerçekleştirildiğini açıkladı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Irak'ta bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin kaldığı el-Taci ve Speicher askeri üslerine de roketli saldırı yapılmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA