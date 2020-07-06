Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı
Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
06.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:38
Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, infilak etmeyen roketin herhangi bir hasara yol açmadığı ifade edildi.
Saldırının kimler tarafından düzenlendiği ise henüz bilinmiyor. - ERBİL
Kaynak: İHA