Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, infilak etmeyen roketin herhangi bir hasara yol açmadığı ifade edildi.

Saldırının kimler tarafından düzenlendiği ise henüz bilinmiyor. - ERBİL

Kaynak: İHA