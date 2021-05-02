Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 2 roket fırlatıldı
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Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 2 roket fırlatıldı

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 2 roket fırlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan roketli saldırıya ilişkin Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 adet Katyuşa roketi kullanıldığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan roketli saldırıya ilişkin Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 adet Katyuşa roketi kullanıldığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresine 2 adet Katyuşa roketinin düştüğü belirtilerek, roketlerin birinin havalimanı yakınlarına düştüğü ve diğerinin de C-RAM hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği, ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.

Iraklı güvenlik yetkilileri ise, saldırının başkent Bağdat'ın batısındaki Ebu Garyb ilçesi yakınlarından gerçekleştirildiğini belirtti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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