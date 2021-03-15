Bağdat'tan Sincar'a üst düzey güvenlik heyeti gönderildi
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Bağdat'tan Sincar'a üst düzey güvenlik heyeti gönderildi

15.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:06
Bağdat'tan Sincar'a üst düzey güvenlik heyeti gönderildi

Irak'taki merkezi yönetimin, terör örgütü PKK'nın da varlık gösterdiği Musul'a bağlı Sincar ilçesine üst düzey bir güvenlik heyeti gönderdiği bildirildi.

Irak'taki merkezi yönetimin, terör örgütü PKK'nın da varlık gösterdiği Musul'a bağlı Sincar ilçesine üst düzey bir güvenlik heyeti gönderdiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansına göre, Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkan Yardımcısı Abdulemir Şammari ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kasım Muhammed'den oluşan bir heyet Bağdat'tan Sincar'a gitti.

Bağdat'tan gönderilen üst düzey heyetin, Sincar'daki güvenlik durumuna ilişkin incelemelerde bulunacağı aktarıldı.

Sincar Anlaşması

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için 9 Ekim 2020'de Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimi, anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başlandığını duyursa da bölgede hala varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı milis yapılardan da Sincar'a takviye güç gönderildiği iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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