Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş... Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı.