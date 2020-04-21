Bağdat'tan IKBY'nin bütçesini kesme kararı
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Bağdat, Irak, Güncel

Bağdat'tan IKBY'nin bütçesini kesme kararı

Irak merkezi hükümeti, petrol gelirini teslim etmediği gerekçesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ayrılan bütçeyi kesme kararı aldı.

21.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:14
Bağdat'tan IKBY'nin bütçesini kesme kararı

Irak merkezi hükümeti, petrol gelirini teslim etmediği gerekçesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ayrılan bütçeyi kesme kararı aldı.

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid el-Gızzi imzalı resmi yazıya göre, IKBY, aylık petrol ihracatından elde ettiği gelirleri Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketine (Somo) ödemedi.

Bu durum nedeniyle merkezi hükümet, Maliye Bakanlığından IKBY'ye ayrılan memur maaşlarını da içeren aylık bütçenin kesilmesini talep etti.

Resmi yazıda, Bağdat ile yapılan anlaşmaya bağlı kalmadığı için IKBY'ye 2020 başından beri ödenen bütçenin de geri alınması istendi.

IKBY'den üst düzey bir heyet, petrol, bütçe ve yeni hükümet kurulması sürecini görüşmek üzere önceki gün Bağdat'a gelmişti.

Bağdat ve Erbil arasında 25 Kasım 2019'da yapılan anlaşmaya göre, IKBY'nin, Ocak 2020'den itibaren ihraç ettiği günlük 250 bin varil petrolün gelirini Somo'ya teslim etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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