Bağdat'tan bu kez müzik sesleri yankılanıyor: Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti

Bağdat'tan bu kez müzik sesleri yankılanıyor: Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti

Savaş ve terörün pençesinden kurtulamayan Irak'ta bu kez bomba ve silah değil müzik sesleri yankılanıyor.Bağdat’ta düzenlenen Riot Gear Summer Rush partisinde Iraklı gençler elektro müzik eşliğinde dans etti

19.08.2019 19:59
Bağdat'tan bu kez müzik sesleri yankılanıyor: Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti

Savaş ve terörün pençesinden kurtulamayan Irak'ta bu kez bomba ve silah değil müzik sesleri yükseldi. .

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Shaab isimli spor stadyumunda düzenlenen "Riot Gear Summer Rush" partisinde başta motorcu gruplar olmak üzere bütün genç Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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