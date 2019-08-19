Bağdat'tan bu kez müzik sesleri yankılanıyor: Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti

19.08.2019 19:59

Savaş ve terörün pençesinden kurtulamayan Irak'ta bu kez bomba ve silah değil müzik sesleri yükseldi. .

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Shaab isimli spor stadyumunda düzenlenen "Riot Gear Summer Rush" partisinde başta motorcu gruplar olmak üzere bütün genç Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti. Euronews.com'da Görüntüle