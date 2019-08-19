Bağdat'tan bu kez müzik sesleri yankılanıyor: Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti
Savaş ve terörün pençesinden kurtulamayan Irak'ta bu kez bomba ve silah değil müzik sesleri yankılanıyor.Bağdat’ta düzenlenen Riot Gear Summer Rush partisinde Iraklı gençler elektro müzik eşliğinde dans etti
19.08.2019 19:59
Savaş ve terörün pençesinden kurtulamayan Irak'ta bu kez bomba ve silah değil müzik sesleri yükseldi. .
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Shaab isimli spor stadyumunda düzenlenen "Riot Gear Summer Rush" partisinde başta motorcu gruplar olmak üzere bütün genç Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com