Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı - Haberler
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Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının da yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye gece geç saatlerde roketli saldırı yapıldığı bildirildi.

Katyuşa roketlerinden birinin, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasında bulunan C-RAM hava savunma sistemi tarafından havada etkisiz hale getirildiği belirtilirken, 2. roketin ise bölgedeki kutlama meydanına düştüğü açıklandı.

Saldırı nedeniyle çevredeki bazı araçlar da hasar aldı.

Güvenlik güçleri saldırı sonrası soruşturma başlattı. - ERBİL

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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