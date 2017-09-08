Bağdat'taki Türkmenler Telafer'in Kurtarılışını Kutladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Telafer'in terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması münasebetiyle kutlama töreni düzenlendi.



Bağdat'taki Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda düzenlenen törende, Türkmen ezgileri seslendirildi. Türkmen folklor ve halay gösterisi icra edildi.



Törene katılan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da halaya eşlik etti.



Törene, Bağdat'taki Türkmenlerin yanı sıra buraya sığınan Telaferli Türkmenler de katıldı.