Bağdat'taki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
22.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:08
Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın merkezinde düzenlenen çifte intihar saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiği aktarıldı.
Bağdat'ın Tayaran Meydanı'ndaki saldırıda 32 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp