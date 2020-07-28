Bağdat'taki protestolarda: 3 ölü 21 yaralı
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Bağdat'taki protestolarda: 3 ölü 21 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestoculara yaptığı sert müdahale sonucu 3 protestocu hayatını kaybederken 21 protestocu da yaralandığı bildirildi.

Bağdat'taki protestolarda: 3 ölü 21 yaralı
28.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:52

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestoculara yaptığı sert müdahale sonucu 3 protestocu hayatını kaybederken 21 protestocu da yaralandığı bildirildi.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında gerçek mermi kullanılması sonucu 3 protestocunun hayatını kaybettiği, bazılarının durumu çok ağır olmak üzere 21 protestocunun yaralandığı duyuruldu.

Barışçıl protesto gösterilerini özgürlüğünü kısıtlayan şiddete başvurmayı kınayan komiserlik açıklamasında, protestoculara ateş açanların cezalandırılması için hükümeti acilen soruşturma yapmaya çağırarak "Barışçıl protestoculara karşı şiddete başvurulması insan haklarına açık bir ihlal niteliği taşmaktadır. Hükümetten protestoculara karşı şiddeti yasaklamaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Olaylara soruşturma

Öte yandan Bağdat'ta dün ve önceki gün yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Mustafa el-Kazimi olayların soruşturulmasını istedi. El-Kazimi yaptığı açıklamada, hükümetin ve güvenlik güçlerinin görevi barışçıl protestoları korumak ve isteklerine kulak asmak olduğunu belirterek "Gençlerin protestoları meşru bir haktır. Güvenlik güçlerinin protestocu kardeşlerimize tek kurşun bile sıkmaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı soruşturmaların tamamlanması için 72 saat süre verdiğini duyurdu. Irak'ın başkenti Bağdat ve bazı güney illerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yaşanan elektrik kesintileri protesto ediliyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

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