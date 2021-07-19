Bağdat'taki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada can kaybı 22'ye, yaralı sayısı ise 47'ye yükseldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada can kaybı 22'ye, yaralı sayısı ise 47'ye yükseldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki el-Vehilat halk pazarında patlama meydana gelmişti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, el-Vehilat halk pazarında terör saldırısı meydana geldiği ve patlamanın el yapımı bomba düzeneğinden kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin patlama bölgesinin güvenliğinden sorumlu yetkilinin tutuklanmasına karar verdiği aktarıldı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı