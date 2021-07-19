Bağdat'taki patlama canlı bomba tarafından gerçekleştirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki el-Vehilat halk pazarında patlama meydana gelmiş, patlamada 22 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı. Adını vermek istemeyen Iraklı bir güvenlik yetkilisi, Şii nüfusunun yoğun olduğu bölgede meydana gelen patlamanın patlayıcı kemer takan canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Yetkili, parçalanmış cesetler arasında bir kadına ait kimliğin bulunduğunu açıkladı. Terör saldırısında yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu belirten yetkili, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini ifade etti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı