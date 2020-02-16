Bağdat'taki hükümet karşıtı protestolara sert müdahale: 23 yaralı

16.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:39

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı protestoculara kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı ve güvenlik güçlerinin gaz bombasıyla müdahalesi sonucu toplam 26 kişi yaralandı.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestoların merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'na güvenlik güçlerinin gaz bombasıyla müdahalesi sonucu 23 kişinin gazdan etkilendiği ve çadırlarda çıkan yangın sonucu yaralandığı açıklandı. Yerel kaynaklar ise 3 protestocunun kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanması sonucu yaralandığını belirtti. Çadırlarda çıkan yangınları söndüren protestocuların güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından eylemlerine devam ettiği bildirildi.



Öte yandan Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken 25 binden fazla kişi de yaralandı. - ERBİL

Kaynak: İHA