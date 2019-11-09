Bağdat'taki gösterilerde 3 kişi yaşamını yitirdi

09.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:02

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 gösterici hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın orta kesiminde yer alan Tahrir Meydanı'ndaki göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylarda 3 gösterici yaşamını yitirdi, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişi yaralandı.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.



Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'in üzerinde gösterici, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

Kaynak: AA