Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini ateşe verip camları kıran göstericiler çekildi
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Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini ateşe verip camları kıran göstericiler çekildi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde iki gündür devam eden ve İran destekli Haşdi Şabi milislerinin liderlik ettiği öne sürülen protestolar sona erdi. Irak hükümeti, göstericilerin çekildiğini açıkladı. İran destekli olduğu iddia edilen gösteriler 31 Aralık'tan beri devam ediyordu

02.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:54
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini ateşe verip camları kıran göstericiler çekildi

ABD'nin Büyükelçiliği önünde iki gündür devam eden ve destekli milislerinin liderlik ettiği öne sürülen protestolar sona erdi. Irak hükümeti, göstericilerin çekildiğini açıkladı.


Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Washington ile yapılan telefon görüşmelerinin ardından göstericilere çekilme çağrısı yapmıştı. Az sayıda göstericininse büyükelçilik binası yakınlarında bir otelin önüne çadır kurduğu ve beklemeye devam ettiği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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