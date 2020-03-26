Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye gece geç saatlerde iki adet füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye gece geç saatlerde iki adet füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, füzelerden birisi ABD Büyükelçiliği diğeri de Bağdat Operasyonlar Merkezi giriş kapısının yakınına isabet etti.

Can kaybı yaşanmayan saldırıya ilişkin Irak resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, sık sık füzeli saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA