Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi
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Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi

20.12.2020 21:24 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:29

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı gerçekleştirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırının sesi Bağdat'ın bazı bölgelerinden de duyuldu.

Atılan füzelerden bir kısmının Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi.

Saldırıya ilişkin bazı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Irak makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Bağdat Büyükelçiliğine daha önce birçok kez füzeyle saldırı düzenlenmiş, bu saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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