Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'lar düşürüldü
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Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'lar düşürüldü

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'lar düşürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan silahlı insansız hava araçları (SİHA) füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan silahlı insansız hava araçları (SİHA) füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlenmesinin ardından dün gece saatlerinde ABD Büyükelçiliğinin yakınlarında uçan silahlı insansız hava araçları (SİHA) düşürüldü. Iraklı güvenlik kaynakları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'ların büyükelçilik sahasına girmeden füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldüğünü açıkladı. ABD Büyükelçiliğinin SİHA'lara karşı füze savunma sistemini çalıştırdığı başkentteki Yeşil Bölge yakınlarından görüldü.

Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne dün roketli saldırı düzenlenmişti.

DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bir parçası olarak 2 bin 500 ABD askerinin konuşlandırıldığı ülkede, yılın başından bu yana ABD hedeflerine yönelik 47 saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırıların İran'a yakın Şii milis güçleri tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.

-İHA-

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'lar düşürüldü
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'lar düşürüldü
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'lar düşürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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