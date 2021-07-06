Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan patlayıcı yüklü drone vurularak düşürüldü
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Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan patlayıcı yüklü drone vurularak düşürüldü

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan patlayıcı yüklü drone vurularak düşürüldü
BBC - Haberler | Dünya

Reuters haber ajansının Irak güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan patlayıcı yüklü drone vurularak düşürüldü.

Reuters haber ajansının Irak güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan patlayıcı yüklü drone vurularak düşürüldü.

AFP haber ajansı da ABD'ye ait hava savunma sistemlerinin harekete geçerek hava aracını düşürdüğünü bildirdi.

İnsansız hava aracının Büyükelçilik sahasına girmeden düşürüldüğü ve herhangi bir zarara neden olmadığı belirtildi.

Olaydan saatler önce Irak'ın batısında ABD askerlerinin konuşlandığı bir üsse yönelik roketli saldırı düzenlendiği de aktarıldı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki gerilimin yükselmesine paralel olarak sık sık hedef alınıyor. Ülkede halihazırda 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

Bu yılın başından beri Irak'taki ABD güçlerine 47 kez saldırı düzenlendi. Bu saldırıların altısında silahlı insansız hava araçları kullanıldı.

Drone tipi hava araçları, hava savunma sistemlerini aşabildiği için Irak'taki Amerikan güçleri için risk oluşturuyor.

Nisan ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içerisinde bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na drone ile saldırı düzenlenmişti.

Mayıs'ta da Irak'ın Anbar Eyaleti'nde bulunan hava üssüne patlayıcı yüklü drone ile saldırı gerçekleşti.

9 Haziran'da ise ABD askerlerinin bulunduğu Bağdat havaalanı insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Son olarak ABD, Irak'taki güçlerine yönelik drone saldırılarını engellemek üzere 3 milyon dolarlık istihbarat yatırımı yapmayı planladığını duyurdu.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan patlayıcı yüklü drone vurularak düşürüldü
BBC
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